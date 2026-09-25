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Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм купить с доставкой в Москве
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Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 610 руб. 
Начислим 394 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм
24 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
80х31х30
Вес, кг.
11.5

Описание товара Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм

Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм



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Отзывы о товаре Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический резчик по бетону ЗУБР РЭ-2700-300, 2700 Вт, 100 мм, диаметр 305 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 24610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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