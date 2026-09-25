Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок
Реноватор с набором насадок ЗУБР МФИ-П550 КН, предназначен для резки, пилки, шлифовки заготовок из дерева, металла, керамики, пластика и т. д. Тонкий корпус и эргономичный дизайн, благодаря чему инструмент удобно лежит в руке. Патрон универсальной системы для насадок с хвостовиком OQIS/OIS. Угол колебаний 3 градуса увеличивает производительность изделия. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов. Поддержание постоянной частоты колебаний для эффективной работы при любой нагрузке. Комплект наиболее востребованных насадок для начала работы сразу после покупки. Кабель длиной 5 метров увеличивает дальность работы от розетки. Мягкие накладки на корпусе позволяют надежно удерживать изделие в работе при любом хвате. Фирменный удобный кейс для хранения и переноски.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Реноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок