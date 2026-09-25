Реноватор STEHER OIS MFT-400 SK, 400 В, кейс, набор насадок
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Электр. регулировка оборотов
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
12000-23000 кол/мин
Потребляемая мощность
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 741587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Электр. регулировка оборотов
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Реноватор, кейс, набор насадок
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
12000-23000 кол/мин
Питание
от сети
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
400
Габариты без упаковки
365 x 440 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х36
Вес, кг.
2.28
Описание товара Реноватор STEHER OIS MFT-400 SK, 400 В, кейс, набор насадок
Реноватор с набором насадок STEHER MFT-400 SK, предназначен для резки, пилки, шлифовки заготовок из дерева, металла, керамики, пластика и т.д. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Эргономичный дизайн, благодаря чему инструмент удобно лежит в руке. Патрон универсальной системы для насадок с хвостовиком OQIS/OIS. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов. Комплект наиболее востребованных насадок для начала работы сразу после покупки. Удобный кейс для хранения и переноски.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Электр. регулировка оборотов
Дополнительная рукоятка
нет
Комплектация
Реноватор, кейс, набор насадок
Кейс в комплекте
да
Частота колебаний
12000-23000 кол/мин
Питание
от сети
Тип аккумулятора
нет
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Потребляемая мощность
400
Развернуть
Габариты без упаковки
365 x 440 x 360 мм
Страна производитель
Китай
Реноватор с набором насадок STEHER MFT-400 SK, предназначен для резки, пилки, шлифовки заготовок из дерева, металла, керамики, пластика и т.д. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Эргономичный дизайн, благодаря чему инструмент удобно лежит в руке. Патрон универсальной системы для насадок с хвостовиком OQIS/OIS. Электронная регулировка частоты колебаний позволяет подобрать оптимальный режим для каждого вида работы и материалов. Комплект наиболее востребованных насадок для начала работы сразу после покупки. Удобный кейс для хранения и переноски.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Реноватор STEHER OIS MFT-400 SK, 400 В, кейс, набор насадок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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