Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
подключение к пылесосу
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 ход/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
В наличии
Код товара: 741586
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8 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
подключение к пылесосу
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Аккумуляторный реноватор - 1 шт. Сумка - 1 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 3 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 ход/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, мАч
2
Габариты без упаковки
44?9?29.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х9
Вес, кг.
3
Описание товара Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок
Реноватор аккумуляторный ЗУБР - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах и в отсутствие доступа к электричеству. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобную сумку для хранения и переноски
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
подключение к пылесосу
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Аккумуляторный реноватор - 1 шт. Сумка - 1 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 3 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 ход/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
1
Емкость аккумулятора, мАч
2
Развернуть
Габариты без упаковки
44?9?29.5 см
Страна производитель
Китай
Реноватор аккумуляторный ЗУБР - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах и в отсутствие доступа к электричеству. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки и удобную сумку для хранения и переноски
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), набор насадок - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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