Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18 Н, 18 В, без АКБ, OQIS, набор насадок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Возможность подключения к пылесосу
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 кол/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 741585
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4 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Возможность подключения к пылесосу
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Аккумуляторный реноватор - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 1 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Габариты без упаковки
70х275х110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х11
Вес, кг.
2.3
Описание товара Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18 Н, 18 В, без АКБ, OQIS, набор насадок
Реноватор аккумуляторный ЗУБР - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах и в отсутствие доступа к электричеству. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент аккумуляторный
Тип машины
мультитул
Возможности
Возможность подключения к пылесосу
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Аккумуляторный реноватор - 1 шт. Шабер - 1 шт. Универсальная прямая пильная насадка - 1 шт. Шлифовальная подошва - 1 шт. Наждачная бумага - 1 шт. Сегментное пильное полотно 88 мм - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Патрубок подключения к пылесосу - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Кейс в комплекте
нет
Частота колебаний
5000-20000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
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Габариты без упаковки
70х275х110 мм
Страна производитель
Китай
Реноватор аккумуляторный ЗУБР - универсальное устройство для разных строительных работ (резка, шлифование), особенно в труднодоступных местах и в отсутствие доступа к электричеству. Большой угол колебаний 3 градуса в сочетании с широким спектром регулировки частоты обеспечивают эффективную работу с любым материалом. Расширенная комплектация включает в себя базовый набор насадок для начала работы сразу после покупки
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Реноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18 Н, 18 В, без АКБ, OQIS, набор насадок - данный товар вы можете купить по цене 4820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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