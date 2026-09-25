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Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60° купить с доставкой в Москве
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Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60°

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741584
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60°
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
29х16х7
Вес, кг.
1.16

Описание товара Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60°

Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60°



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Отзывы о товаре Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60°




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60°


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Направляющая стойка для дрели ЗУБР 32255, ход 150 мм, 90°, 30°, 45°, 60° - данный товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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