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Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм
1 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
38х5х4
Вес, г.
701

Описание товара Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм

Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм



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Отзывы о товаре Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мм SDS-plus удлинитель ЗУБР 29065-300, 300 мм - по цене 1220 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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