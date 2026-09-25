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Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун купить с доставкой в Москве
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Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
42х20х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун

Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун



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Отзывы о товаре Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка ЗУБР 32250, ход 60 мм, вылет 110мм, чугун - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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