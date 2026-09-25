Насадка-миксер ??сверху-вниз?? для шпаклевок ЗУБР М14 МНШ-П160, диаметр 160 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
В наличии
Код товара: 741581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Материал
металл
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
59х16х16
Вес, кг.
1.23
Описание товара Насадка-миксер ??сверху-вниз?? для шпаклевок ЗУБР М14 МНШ-П160, диаметр 160 мм
Насадка с лопастями для перемешивания шпаклевок. Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях.
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Бренд
Тип товара
Насадка
Материал
металл
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
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Страна производитель
Россия
Насадка с лопастями для перемешивания шпаклевок. Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-миксер ??сверху-вниз?? для шпаклевок ЗУБР М14 МНШ-П160, диаметр 160 мм - стоимость товара 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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