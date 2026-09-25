Насадка-миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220, диаметр 220 мм общий, 2 шт., комплект насадок-миксеров ??сверху-в
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
220
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Минимальный диаметр, мм
220
Максимальный диаметр, мм
220
Длина, мм
590
Ширина, мм
130
Комплектация
Насадка-миксер - 2 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
В наличии
Код товара: 741580
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2 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
220
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Минимальный диаметр, мм
220
Максимальный диаметр, мм
220
Длина, мм
590
Ширина, мм
130
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Насадка-миксер - 2 шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
63х14х13
Вес, кг.
2.09
Описание товара Насадка-миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220, диаметр 220 мм общий, 2 шт., комплект насадок-миксеров ??сверху-в
Комплект насадок предназначен для установки в ручной миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220. Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси. Хвостовик данной насадки уникален и имеет «ключ» для исключения неправильной установки. В комплекте поставляется две насадки (левая, правая).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Насадка
Материал
металл
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
220
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Минимальный диаметр, мм
220
Максимальный диаметр, мм
220
Длина, мм
590
Ширина, мм
130
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Насадка-миксер - 2 шт.
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Страна производитель
Россия
Комплект насадок предназначен для установки в ручной миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220. Прочная металлическая конструкция позволяет размешивать густые тяжелые смеси. Хвостовик данной насадки уникален и имеет «ключ» для исключения неправильной установки. В комплекте поставляется две насадки (левая, правая).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-миксер ЗУБР М27 МНЛ-2-220, диаметр 220 мм общий, 2 шт., комплект насадок-миксеров ??сверху-в - по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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