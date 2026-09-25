Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П160, диаметр 160 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, известняк
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
В наличии
Код товара: 741579
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
бетон, известняк
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х16х16
Вес, кг.
1.18
Описание товара Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П160, диаметр 160 мм
Насадка с лопастями для перемешивания тяжелых растворов (бетон, гипс, стяжка, смола, плиточный клей, известково-глиняный раствор). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Преимущества: Перемешивание ?снизу вверх? происходит при меньших нагрузках на инструмент Большой диаметр насадки для крупных емкостей и больших объемов Антикоррозионное покрытие защищает насадку от ржавчины, а раствор – от попадания в него частиц проржавевшего металла Наиболее эффективно при размешивании ?тяжелых? растворов (бетона с гравием, гипса, плиточного клея и т.п.)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
бетон, известняк
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
160
Максимальный диаметр, мм
160
Длина, мм
590
Ширина, мм
160
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Насадка с лопастями для перемешивания тяжелых растворов (бетон, гипс, стяжка, смола, плиточный клей, известково-глиняный раствор). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Не поддается коррозии и не деформируется даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Преимущества: Перемешивание ?снизу вверх? происходит при меньших нагрузках на инструмент Большой диаметр насадки для крупных емкостей и больших объемов Антикоррозионное покрытие защищает насадку от ржавчины, а раствор – от попадания в него частиц проржавевшего металла Наиболее эффективно при размешивании ?тяжелых? растворов (бетона с гравием, гипса, плиточного клея и т.п.)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П160, диаметр 160 мм - стоимость товара 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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