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Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм купить с доставкой в Москве
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Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм

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Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 1
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 2
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 3
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 4
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 5
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 6
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 7
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 8
Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, известняк
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
140
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
590
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 1
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 2
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 3
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 4
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 5
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 6
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 7
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 8
  • Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм
1 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
бетон, известняк
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
140
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Ширина, мм
140
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х14х14
Вес, кг.
1.11

Описание товара Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм

Насадка с лопастями для перемешивания тяжелых растворов (бетон, гипс, стяжка, смола, плиточный клей, известково-глиняный раствор). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Применение: Для перемешивания различных жидких и сыпучих растворов при установке в соответствующий миксер.



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Отзывы о товаре Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насадка
Назначение
для дрелей
Материал
металл
Материал назначения
бетон, известняк
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Крепление
M14
Минимальный диаметр, мм
140
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
590
Ширина, мм
140
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка-миксер - 1 шт.
Страна производитель
Россия
Описание
Насадка с лопастями для перемешивания тяжелых растворов (бетон, гипс, стяжка, смола, плиточный клей, известково-глиняный раствор). Используется совместно с ручными миксерами ЗУБР ЗМР-1200Э-1, МР-1050-1, МР-1100, МР-1400-2 и МР-1600-2. Применение: Для перемешивания различных жидких и сыпучих растворов при установке в соответствующий миксер.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка-миксер для тяжелых растворов ??снизу-вверх?? ЗУБР М14 МНТ-П140, диаметр 140 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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