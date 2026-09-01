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Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч купить с доставкой в Москве
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Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч

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Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 1
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 2
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 3
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 4
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 5
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 6
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 7
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 8
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 9
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 10
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 11
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 12
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 13
Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож для кустов
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 1
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 2
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 3
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 4
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 5
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 6
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 7
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 8
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 9
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 10
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 11
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 12
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 13
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч
7 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож для кустов
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Ширина, см
30
Высота, см
10
Длина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х19х13
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч

Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки травы и кустарников, формирования живых изгородей. Они помогут бережно подстричь траву у края дорожек, около растений и зданий, в местах, где не пройдет газонокосилка. Небольшой и легкий кусторез также можно использовать для фигурной декоративной подрезки кустарников, превращая сад в произведение искусства. Насадки легко меняются. Съемная телескопическая ручка на колесах позволит удобно и продолжительно работать, не наклоняясь к земле. В комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством, инструмент сразу готов к работе ,что экономит ваше время на поиск совместимых аксессуаров.

Отзывы о товаре Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нож для кустов
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
сталь
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Ширина, см
30
Высота, см
10
Развернуть
Длина, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки травы и кустарников, формирования живых изгородей. Они помогут бережно подстричь траву у края дорожек, около растений и зданий, в местах, где не пройдет газонокосилка. Небольшой и легкий кусторез также можно использовать для фигурной декоративной подрезки кустарников, превращая сад в произведение искусства. Насадки легко меняются. Съемная телескопическая ручка на колесах позволит удобно и продолжительно работать, не наклоняясь к земле. В комплекте с аккумулятором и быстрозарядным устройством, инструмент сразу готов к работе ,что экономит ваше время на поиск совместимых аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы-кусторез аккумуляторные с ручкой ЗУБР НКА-2020-21Н, 20 В, 200 мм, 1 АКБ 2 А·ч - стоимость товара 7520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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