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Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ купить с доставкой в Москве
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Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ

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Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 1
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 2
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 3
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 4
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 5
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 6
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 7
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 8
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 9
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 10
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
100
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 1
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 2
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 3
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 4
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 5
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 6
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 7
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 8
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 9
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 10
  • Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
100
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
30
Высота, см
10
Длина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х17
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ

Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки травы и кустарников, формирования живых изгородей. Они помогут бережно подстричь траву у края дорожек, около растений и зданий, в местах, где не пройдет газонокосилка. Небольшой и легкий кусторез также можно использовать для фигурной декоративной подрезки кустарников, превращая сад в произведение искусства. Насадки легко меняются.

Отзывы о товаре Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
100
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
30
Высота, см
10
Развернуть
Длина, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки травы и кустарников, формирования живых изгородей. Они помогут бережно подстричь траву у края дорожек, около растений и зданий, в местах, где не пройдет газонокосилка. Небольшой и легкий кусторез также можно использовать для фигурной декоративной подрезки кустарников, превращая сад в произведение искусства. Насадки легко меняются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - по цене 2500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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