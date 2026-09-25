Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
100
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 741555
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
100
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
30
Высота, см
10
Длина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х17
Вес, кг.
1.8
Описание товара Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ
Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки травы и кустарников, формирования живых изгородей. Они помогут бережно подстричь траву у края дорожек, около растений и зданий, в местах, где не пройдет газонокосилка. Небольшой и легкий кусторез также можно использовать для фигурной декоративной подрезки кустарников, превращая сад в произведение искусства. Насадки легко меняются.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Ножницы для кустарников
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
200
Максимальный диаметр реза, мм
10
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
100
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
30
Высота, см
10
Развернуть
Длина, см
17
Страна производитель
Китай
Аккумуляторные ножницы-кусторез предназначены для стрижки травы и кустарников, формирования живых изгородей. Они помогут бережно подстричь траву у края дорожек, около растений и зданий, в местах, где не пройдет газонокосилка. Небольшой и легкий кусторез также можно использовать для фигурной декоративной подрезки кустарников, превращая сад в произведение искусства. Насадки легко меняются.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР НКА-2020, 20 В, 200 мм, без АКБ - по цене 2500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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