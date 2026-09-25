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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс

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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 1
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 2
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 3
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 4
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 5
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 6
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 7
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 8
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 9
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 10
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 11
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 12
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 13
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 14
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 15
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 16
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 17
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 18
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 19
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 20
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 21
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 22
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Зарядное устройство в комплекте
да
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 1
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 2
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 3
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 4
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 5
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 6
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 7
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 8
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 9
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 10
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 11
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 12
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 13
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 14
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 15
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 16
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 17
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 18
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 19
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 20
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 21
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 22
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 890 руб. 
Начислим 239 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741546
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс
14 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Количество аккумуляторов
2
Тип аккумулятора
литий-ионный
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
15
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х15
Вес, кг.
5.28

Описание товара Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс

Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР системы LMS Профессиональное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем обеспечивает крутящий момент до 190 Нм и быструю скорость заворачивания. Гибкая регулировка крутящего момента позволяет использовать изделие для закручивания разного крепежа, а также реализовывать дополнительные режимы работы Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.



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Отзывы о товаре Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Количество аккумуляторов
2
Тип аккумулятора
литий-ионный
Емкость аккумулятора, мАч
2000
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
15
Высота, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР системы LMS Профессиональное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем обеспечивает крутящий момент до 190 Нм и быструю скорость заворачивания. Гибкая регулировка крутящего момента позволяет использовать изделие для закручивания разного крепежа, а также реализовывать дополнительные режимы работы Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190-22, 20 В, 190 Н·м, 2 АКБ 2 А·ч, кейс - купить по цене 14890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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