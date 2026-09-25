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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ купить с доставкой в Москве
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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ

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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - фото 1
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - фото 2
Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Емкость аккумулятора, мАч
0
Зарядное устройство в комплекте
нет
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - фото 1
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - фото 2
  • Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
8.5
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ

Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР системы LMS Профессиональное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем обеспечивает крутящий момент до 190 Нм и быструю скорость заворачивания. Гибкая регулировка крутящего момента позволяет использовать изделие для закручивания разного крепежа, а также реализовывать дополнительные режимы работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Кол-во скоростей работы
4
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
190
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, мАч
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
8.5
Развернуть
Высота, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичная модель в новой линейке аккумуляторного инструмента ЗУБР системы LMS Профессиональное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем обеспечивает крутящий момент до 190 Нм и быструю скорость заворачивания. Гибкая регулировка крутящего момента позволяет использовать изделие для закручивания разного крепежа, а также реализовывать дополнительные режимы работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесщеточный ударный винтоверт ЗУБР GVB-190, 20 В, 190 Н·м, без АКБ - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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