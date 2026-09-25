Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб.
В наличии
Код товара: 741544
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Загружаем...
9 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Ширина, см
90
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х22х14
Вес, кг.
4.4
Описание товара Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч
Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы. Комплектация с аккумулятором высокой емкости и быстрозарядным устройством позволяет приступить к работе сразу после покупки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Ширина, см
90
Развернуть
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы. Комплектация с аккумулятором высокой емкости и быстрозарядным устройством позволяет приступить к работе сразу после покупки.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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