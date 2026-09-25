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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч

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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 1
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 2
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 3
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 4
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 5
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 6
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 7
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 8
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 9
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 10
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 11
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 12
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 13
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 14
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 15
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 7
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 8
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 9
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 10
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 11
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 12
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 13
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 14
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 15
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч
9 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Ширина, см
90
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х22х14
Вес, кг.
4.4

Описание товара Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч

Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы. Комплектация с аккумулятором высокой емкости и быстрозарядным устройством позволяет приступить к работе сразу после покупки.

Отзывы о товаре Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Ширина, см
90
Развернуть
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы. Комплектация с аккумулятором высокой емкости и быстрозарядным устройством позволяет приступить к работе сразу после покупки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051-41, 20 В, 510 мм, 1 АКБ 4 А·ч - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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