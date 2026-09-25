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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ

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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 1
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 2
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 3
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 4
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 5
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 6
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 7
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 8
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 9
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 10
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 11
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 12
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 13
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 14
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 15
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
0
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 1
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 2
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 3
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 4
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 5
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 6
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 7
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 8
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 9
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 10
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 11
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 12
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 13
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 14
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 15
  • Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ
4 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
0
Ширина, см
90
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х22х22
Вес, кг.
3.1

Описание товара Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ

Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР КРА-2051 без АКБ Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы.

Отзывы о товаре Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
0
Ширина, см
90
Развернуть
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР КРА-2051 без АКБ Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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