Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
В наличии
Код товара: 741543
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Загружаем...
4 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
0
Ширина, см
90
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х22х22
Вес, кг.
3.1
Описание товара Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР КРА-2051 без АКБ Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Кусторез аккумуляторный
Тип ножа
двусторонний
Материал лезвия
японская сталь SK5
Длина режущей кромки для кустарника, мм
510
Максимальный диаметр реза, мм
20
Число ходов, ход/мин
2600
Тип двигателя
щеточный
Мощность электрического двигателя
400
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
0
Ширина, см
90
Развернуть
Высота, см
20
Длина, см
21
Страна производитель
Китай
Ножницы-кусторез аккумуляторные ЗУБР КРА-2051 без АКБ Аккумуляторный кусторез предназначен для ухода за живыми изгородями, стрижки кустарников и деревьев. Он может быть использован для выполнения как прямой, так и фигурной подрезки, превращая ваш сад в произведение искусства. Лезвия выполнены из японской стали SK5 и гарантируют быстрый рез и долгий срок службы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Аккумуляторный кусторез ЗУБР КРА-2051, 20 В, 510 мм, без АКБ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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