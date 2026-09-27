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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM)

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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 13
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicBook Pro 14
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 13
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6&quot; OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
165 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741539
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Характеристики

Бренд
HONOR
Линейка
Honor MagicBook Pro 14
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
388H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.26

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM)

Core Ultra X9Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — современный ноутбук в элегантном ледяном белом корпусе, воплощающий передовые технологии в компактном форм-факторе. В основе системы — процессор Ultra X9 388H, представляющий собой флагманское решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной производительности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён передовыми ядрами, обеспечивающими молниеносную обработку данных и исключительную многозадачность при оптимальном энергопотреблении. Графическая система Intel Arc B390 — передовое решение нового поколения, обеспечивающее впечатляющую производительность в графических задачах и поддержку современных технологий визуализации. 32 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу с самыми требовательными приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать колоссальные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечивает мгновенный запуск системы и молниеносный доступ к файлам, что существенно повышает продуктивность работы. 14,6-дюймовый 3.1K OLED-дисплей с сенсорным экраном предлагает невероятную цветопередачу, глубокие чёрные тона и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для работы с контентом. Встроенная веб-камера обеспечивает высокое качество видеосвязи для деловых встреч и общения. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч гарантирует впечатляющую автономность при различных нагрузках. Предустановленная Windows 11 обеспечивает современный интерфейс и широкие возможности для продуктивной работы. Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — премиальное решение для профессионалов, которым требуется сочетание максимальной производительности, передовых технологий и стильного дизайна в компактном корпусе.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Линейка
Honor MagicBook Pro 14
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
388H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Развернуть
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Описание
Core Ultra X9Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — современный ноутбук в элегантном ледяном белом корпусе, воплощающий передовые технологии в компактном форм-факторе. В основе системы — процессор Ultra X9 388H, представляющий собой флагманское решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной производительности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён передовыми ядрами, обеспечивающими молниеносную обработку данных и исключительную многозадачность при оптимальном энергопотреблении. Графическая система Intel Arc B390 — передовое решение нового поколения, обеспечивающее впечатляющую производительность в графических задачах и поддержку современных технологий визуализации. 32 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу с самыми требовательными приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать колоссальные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечивает мгновенный запуск системы и молниеносный доступ к файлам, что существенно повышает продуктивность работы. 14,6-дюймовый 3.1K OLED-дисплей с сенсорным экраном предлагает невероятную цветопередачу, глубокие чёрные тона и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для работы с контентом. Встроенная веб-камера обеспечивает высокое качество видеосвязи для деловых встреч и общения. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч гарантирует впечатляющую автономность при различных нагрузках. Предустановленная Windows 11 обеспечивает современный интерфейс и широкие возможности для продуктивной работы. Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — премиальное решение для профессионалов, которым требуется сочетание максимальной производительности, передовых технологий и стильного дизайна в компактном корпусе.
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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