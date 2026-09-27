Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM)
Core Ultra X9Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — современный ноутбук в элегантном ледяном белом корпусе, воплощающий передовые технологии в компактном форм-факторе. В основе системы — процессор Ultra X9 388H, представляющий собой флагманское решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной производительности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён передовыми ядрами, обеспечивающими молниеносную обработку данных и исключительную многозадачность при оптимальном энергопотреблении. Графическая система Intel Arc B390 — передовое решение нового поколения, обеспечивающее впечатляющую производительность в графических задачах и поддержку современных технологий визуализации. 32 ГБ оперативной памяти гарантируют стабильную работу с самыми требовательными приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать колоссальные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ обеспечивает мгновенный запуск системы и молниеносный доступ к файлам, что существенно повышает продуктивность работы. 14,6-дюймовый 3.1K OLED-дисплей с сенсорным экраном предлагает невероятную цветопередачу, глубокие чёрные тона и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для работы с контентом. Встроенная веб-камера обеспечивает высокое качество видеосвязи для деловых встреч и общения. Аккумулятор ёмкостью 92 Вт*ч гарантирует впечатляющую автономность при различных нагрузках. Предустановленная Windows 11 обеспечивает современный интерфейс и широкие возможности для продуктивной работы. Honor MagicBook Pro 14 2026 ZQC-P — премиальное решение для профессионалов, которым требуется сочетание максимальной производительности, передовых технологий и стильного дизайна в компактном корпусе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, OLED, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 2026 (ZQC-P) 14.6" OLED 700N 120Hz Ultra X9 388H 32GB/SSD1TB Win11Home White (5301ATEM)