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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)

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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicBook 16
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 940 руб. 
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В наличии
Код товара: 741537
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)
93 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook 16
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)

Honor MagicBook 16 2026 LHC-X — современный ноутбук в элегантном сером корпусе, сочетающий высокую производительность и стильный дизайн. В основе системы — процессор Ultra 5 325, представляющий собой передовое решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной эффективности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён современными ядрами, обеспечивающими быструю обработку данных и отличную многозадачность при минимальном энергопотреблении. Интегрированная графика Intel Graphics нового поколения гарантирует качественную визуализацию и поддержку современных графических технологий для работы с офисными приложениями и мультимедиа. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу с ресурсоёмкими приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать значительные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ предоставляет обширное пространство для хранения данных и обеспечивает молниеносный доступ к файлам. 16-дюймовый WQXGA IPS-дисплей с высоким разрешением предлагает превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для продуктивной работы. Встроенная веб-камера обеспечивает удобство для видеоконференций и удалённой работы. Аккумулятор ёмкостью 80 Вт*ч гарантирует длительную автономность при различных нагрузках. Отсутствие предустановленной операционной системы даёт возможность выбрать и установить оптимальную для конкретных задач платформу. Honor MagicBook 16 2026 LHC-X — оптимальное решение для пользователей, которым требуется сочетание высокой производительности, надёжности и современных технологий в стильном исполнении.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook 16
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Honor MagicBook 16 2026 LHC-X — современный ноутбук в элегантном сером корпусе, сочетающий высокую производительность и стильный дизайн. В основе системы — процессор Ultra 5 325, представляющий собой передовое решение последнего поколения с оптимизированной архитектурой для максимальной эффективности при любых нагрузках. Центральный процессор оснащён современными ядрами, обеспечивающими быструю обработку данных и отличную многозадачность при минимальном энергопотреблении. Интегрированная графика Intel Graphics нового поколения гарантирует качественную визуализацию и поддержку современных графических технологий для работы с офисными приложениями и мультимедиа. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают стабильную работу с ресурсоёмкими приложениями и многозадачностью, позволяя эффективно обрабатывать значительные объёмы данных. SSD-накопитель объёмом 1 ТБ предоставляет обширное пространство для хранения данных и обеспечивает молниеносный доступ к файлам. 16-дюймовый WQXGA IPS-дисплей с высоким разрешением предлагает превосходную цветопередачу и широкие углы обзора, создавая идеальные условия для продуктивной работы. Встроенная веб-камера обеспечивает удобство для видеоконференций и удалённой работы. Аккумулятор ёмкостью 80 Вт*ч гарантирует длительную автономность при различных нагрузках. Отсутствие предустановленной операционной системы даёт возможность выбрать и установить оптимальную для конкретных задач платформу. Honor MagicBook 16 2026 LHC-X — оптимальное решение для пользователей, которым требуется сочетание высокой производительности, надёжности и современных технологий в стильном исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra 5 325 16GB/SSD1TB Starry Gray (5301ASVP) - по цене 93940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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