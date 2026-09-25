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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN)

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Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicBook 16
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16&quot; IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741536
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook 16
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
2.47

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN)

Honor MagicBook 16 2026 — это 16-дюймовый ноутбук в сером корпусе, оснащенный IPS-дисплеем с разрешением 1920?1200 и практичным соотношением сторон 16:10, который отлично подходит для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Оптимальный уровень быстродействия для повседневных и рабочих задач обеспечивают процессор Intel Core Ultra 5 325 и 16 ГБ оперативной памяти, позволяющие комфортно работать в многозадачном режиме. За обработку графики отвечает встроенная подсистема Intel Graphics (UMA), минимизирующая потребление энергии, а для быстрого запуска системы и хранения документов, программ и личных файлов предусмотрен скоростной NVMe SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook 16
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
325
Частота процессора, ГГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Honor MagicBook 16 2026 — это 16-дюймовый ноутбук в сером корпусе, оснащенный IPS-дисплеем с разрешением 1920?1200 и практичным соотношением сторон 16:10, который отлично подходит для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Оптимальный уровень быстродействия для повседневных и рабочих задач обеспечивают процессор Intel Core Ultra 5 325 и 16 ГБ оперативной памяти, позволяющие комфортно работать в многозадачном режиме. За обработку графики отвечает встроенная подсистема Intel Graphics (UMA), минимизирующая потребление энергии, а для быстрого запуска системы и хранения документов, программ и личных файлов предусмотрен скоростной NVMe SSD-накопитель емкостью 512 ГБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 300N Ultra 5 325 16GB/SSD512GB Starry Gray (5301ASVN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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