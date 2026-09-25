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Штанга-удлинитель для садового мультитула Makita LE400MP (191E25-6) купить с доставкой в Москве
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Штанга-удлинитель для садового мультитула Makita LE400MP (191E25-6)

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Штанга-удлинитель для садового мультитула Makita LE400MP (191E25-6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741528
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Штанга
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х0.15х0.14
Вес, кг.
1.91

Описание товара Штанга-удлинитель для садового мультитула Makita LE400MP (191E25-6)

Телескопическая штанга Makita — это максимум удобства для работы с триммером. Благодаря телескопической конструкции вы легко настроите нужную длину под свой рост или конкретную задачу. Компактность и простота регулировки делают этот аксессуар отличным решением для быстрой стрижки на любых участках. Надёжное крепление обеспечивает уверенность в движениях, так что вы сможете работать точно и без усталости.

Отзывы о товаре Штанга-удлинитель для садового мультитула Makita LE400MP (191E25-6)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Штанга
Страна производитель
Китай
Описание
Телескопическая штанга Makita — это максимум удобства для работы с триммером. Благодаря телескопической конструкции вы легко настроите нужную длину под свой рост или конкретную задачу. Компактность и простота регулировки делают этот аксессуар отличным решением для быстрой стрижки на любых участках. Надёжное крепление обеспечивает уверенность в движениях, так что вы сможете работать точно и без усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штанга-удлинитель для садового мультитула Makita LE400MP (191E25-6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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