Насадка-кромкорез для садового мультитула Makita EE400MP (196752-0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741527
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.38х0.17
Вес, кг.
3.66
Описание товара Насадка-кромкорез для садового мультитула Makita EE400MP (196752-0)
Насадка для триммера Makita создана специально для ухода за газонной травой. Она легко превращает обычный триммер в полноценную косу — благодаря режущему ножу, который справляется даже с плотной и жёсткой растительностью. Такой аксессуар расширяет возможности вашего инструмента, делая его незаменимым помощником в поддержании порядка на участке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Makita
Тип товара
Насадка
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Насадка для триммера Makita создана специально для ухода за газонной травой. Она легко превращает обычный триммер в полноценную косу — благодаря режущему ножу, который справляется даже с плотной и жёсткой растительностью. Такой аксессуар расширяет возможности вашего инструмента, делая его незаменимым помощником в поддержании порядка на участке.
Насадка-кромкорез для садового мультитула Makita EE400MP (196752-0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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