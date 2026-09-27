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Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741464
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Характеристики

Бренд
A-Data
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
300

Описание товара Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black

Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black

Отзывы о товаре Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black




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Характеристики
Бренд
A-Data
Описание
Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black
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Доставка
Отзывы


Внешний накопитель External HDD ADATA 1TB USB 3.2 Gen 1 COLOR BOX black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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