Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED
SSD-накопитель A-Data в компактном форм-факторе M.2 2280 — вместительное решение для хранения больших объёмов данных. Объём 2000 ГБ позволяет удобно разместить рабочие файлы, проекты и медиаконтент, не жертвуя скоростью доступа. Подключение по PCIe 4.0 x8 обеспечивает впечатляющую производительность: скорость чтения достигает 7400 МБ/с, а записи — 6400 МБ/с. Благодаря 3D NAND накопитель подходит для задач, где важны быстрый запуск, оперативная загрузка и высокая скорость работы с данными. Максимальный ресурс записи 1480 ТБ и время наработки на отказ до 2 000 000 часов подчёркивают его серьёзный запас выносливости. A-Data M.2 2280 на 2 ТБ — мощный и производительный SSD для интенсивного использования.
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Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED