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SSD Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED купить в Москве
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Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED

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Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 1
Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 2
Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 3
Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
  • Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 1
  • Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 2
  • Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 3
  • Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741427
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х3
Вес, г.
30

Описание товара Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED

SSD-накопитель A-Data в компактном форм-факторе M.2 2280 — вместительное решение для хранения больших объёмов данных. Объём 2000 ГБ позволяет удобно разместить рабочие файлы, проекты и медиаконтент, не жертвуя скоростью доступа. Подключение по PCIe 4.0 x8 обеспечивает впечатляющую производительность: скорость чтения достигает 7400 МБ/с, а записи — 6400 МБ/с. Благодаря 3D NAND накопитель подходит для задач, где важны быстрый запуск, оперативная загрузка и высокая скорость работы с данными. Максимальный ресурс записи 1480 ТБ и время наработки на отказ до 2 000 000 часов подчёркивают его серьёзный запас выносливости. A-Data M.2 2280 на 2 ТБ — мощный и производительный SSD для интенсивного использования.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x8
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1480
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель A-Data в компактном форм-факторе M.2 2280 — вместительное решение для хранения больших объёмов данных. Объём 2000 ГБ позволяет удобно разместить рабочие файлы, проекты и медиаконтент, не жертвуя скоростью доступа. Подключение по PCIe 4.0 x8 обеспечивает впечатляющую производительность: скорость чтения достигает 7400 МБ/с, а записи — 6400 МБ/с. Благодаря 3D NAND накопитель подходит для задач, где важны быстрый запуск, оперативная загрузка и высокая скорость работы с данными. Максимальный ресурс записи 1480 ТБ и время наработки на отказ до 2 000 000 часов подчёркивают его серьёзный запас выносливости. A-Data M.2 2280 на 2 ТБ — мощный и производительный SSD для интенсивного использования.
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Отзывы


Твердотельный накопитель ADATA GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 2TB 7400/6800 COLOR BOX SEPARATED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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