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SSD Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW купить в Москве
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Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW

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Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 1
Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 2
Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 3
Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 4
Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Энергопотребление, Вт
5.9
  • Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 1
  • Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 2
  • Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 3
  • Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 4
  • Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741416
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Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.9
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
40

Описание товара Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW

M.2 NVMe накопитель MSI SPATIUM M560 [S78-440Q940-P83] со скоростью 10300 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает быстродействие компьютера. Программный интерфейс DirectStorage сокращает время загрузки игровых данных и программ. Накопитель предлагает 2000 ГБ для хранения игр, мультимедиа, документов.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW




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Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
10300
Скорость записи, Мб/с
8700
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
5.9
Описание
M.2 NVMe накопитель MSI SPATIUM M560 [S78-440Q940-P83] со скоростью 10300 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает быстродействие компьютера. Программный интерфейс DirectStorage сокращает время загрузки игровых данных и программ. Накопитель предлагает 2000 ГБ для хранения игр, мультимедиа, документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель MSI SSD SPATIUM M560 2TB M.2 2280 PCle 5.0 NVMe R10300/W8700MB/s 3D NAND TLC MTBF 1.5M 1300000/1400000 IOPS 1200TBW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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