Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX
LEGEND 860 обладает скоростью последовательного чтения/записи 6000/4000 МБ в секунду. Это в 3 раза выше по сравнению со стандартными твердотельными накопителями PCIe Gen3 и в 10 раз выше, чем у твердотельных накопителей SATA. Устройство имеет полную обратную совместимость с существующими платформами PCIe 3.0. Этот накопитель обеспечивает отличный результат для производства среднего и высшего класса, например, фильмов и телевизионной анимации, машинного обучения и моделирования продуктов. В LEGEND 860 используется интерфейс передачи данных PCIe 4.0; его можно установить в PS5 в качестве дополнительного жесткого диска для устранения неполадок, связанных с дефицитом памяти в PS5. LEGEND 860 не только идеально входит в разъем для накопителя на PS5, но и обеспечивает плавность и бесперебойность игрового процесса. В LEGEND 860 используется эффективный алгоритм кэширования SLC и технология буфера памяти хоста (HMB), а также механизм LDPC (код коррекции с низкой плотностью проверок на четность) для точной передачи данных и безопасности файлов. Твердотельные накопители серии LEGEND изготовлены из тщательно отобранных высококачественных компонентов, которые выдержат испытание временем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 4000, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 320 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 300 руб.4075 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)
-
В наличииЦена 16 540 руб.4135 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)
-
В наличииЦена 16 940 руб.4235 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 1Tb (SP01KGBP44UD9005)
-
В наличииЦена 17 470 руб.4368 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1.0Tb NV5000-N M.2 (NT01NV5000N-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 730 руб.4433 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 17 900 руб.4475 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 1.0Tb (NT01NV5000-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 18 360 руб.4590 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 480 руб.4620 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 18 480 руб.4620 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 4000, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 320 ТБ
Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 860 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 1TB 6000/4000 COLOR BOX