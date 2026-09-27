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SSD SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty купить в Москве
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SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741404
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Характеристики

Бренд
NETAC
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
30

Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty

SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty
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Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD NV5000-N 500GB PCIe 4 x4 M.2 2280 NVMe 3D NAND, R/W up to 4800/2700MB/s, IOPS(R4K) 200K/440K, TBW 320TB, without heat sink, 5y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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