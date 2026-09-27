Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year
Процессор Intel Core i5-14400 OEM – модель 14-го поколения для оснащения игровых ПК и мощных универсальных офисных и домашних системных блоков. Модель имеет 10 ядер – 6 производительных и 4 энергоэффективных. Задача последних – снижение энергопотребления при работе системы с невысокой нагрузкой. Архитектура процессора – Raptor Lake. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Базовая частота процессора Intel Core i5-14400 OEM – 2.5 ГГц. Устройство поддерживает до 16 потоков. В турборежиме частота CPU ограничена 4.7 ГГц. Сильная сторона модели – значительный объем кэш-памяти. Она влияет на скорость выполнения любых вычислительных операций. Объем кэша L2 и L3 – 9.5 и 20 МБ соответственно. Совместимые типы оперативной памяти – DDR4 и DDR5. Процессор оснащен графическим ядром Intel UHD Graphics 730. GPU работает на частотах до 1550 МГц. Его производительность сопоставима с быстродействием игровой видеокарты начального уровня. Процессор поставляется без кулера. Выбор устройства охлаждения зависит от тепловыделения. TDP CPU – 148 Вт. Максимальная рабочая температура процессора – 100 °C.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i5-14400 (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 730, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821112SRN46, 1 year