Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741390
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
35
Описание товара Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14400F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
16
Объем кэша L1
864
Объем кэша L2
9.5
Развернуть
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 10 ядерные
Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i5-14400F (2.5GHz/20MB/10 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800, CM8071504821113SRN47, 1 year