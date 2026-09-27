Top.Mail.Ru
Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year - фото 1
Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
  • Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741389
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
1408
Объем кэша L2
24
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year

Процессор Intel Core i7-13700F откроет возможности для сборки мощной рабочей станции или игровой системы благодаря 16-ядерной конфигурации и тактовой частоте 2.1 ГГц. Модель легко справится с многозадачным режимом работы за счет способности одновременно обрабатывать до 24 потоков информации, обеспеченной 8 производительными ядрами. Для доступа чипсета к наиболее часто запрашиваемым данным имеется кэш второго и третьего уровня с объемом 24 МБ и 30 МБ соответственно. Процессор Intel Core i7-13700F на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S поддерживает автоматический разгон тактовой частоты до 5.2 ГГц и установку оперативной памяти DDR4/DDR5 объемом до 192 ГБ. 10-нанометровый техпроцесс Intel 7 свидетельствует о высокой производительности и энергоэффективности чипсета. Базовое тепловыделение устройства не превышает 65 Вт, при этом максимальная температура может достигать 100 °C.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Объем кэша L1
1408
Объем кэша L2
24
Развернуть
Объем кэша L3
30
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7-13700F откроет возможности для сборки мощной рабочей станции или игровой системы благодаря 16-ядерной конфигурации и тактовой частоте 2.1 ГГц. Модель легко справится с многозадачным режимом работы за счет способности одновременно обрабатывать до 24 потоков информации, обеспеченной 8 производительными ядрами. Для доступа чипсета к наиболее часто запрашиваемым данным имеется кэш второго и третьего уровня с объемом 24 МБ и 30 МБ соответственно. Процессор Intel Core i7-13700F на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S поддерживает автоматический разгон тактовой частоты до 5.2 ГГц и установку оперативной памяти DDR4/DDR5 объемом до 192 ГБ. 10-нанометровый техпроцесс Intel 7 свидетельствует о высокой производительности и энергоэффективности чипсета. Базовое тепловыделение устройства не превышает 65 Вт, при этом максимальная температура может достигать 100 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...