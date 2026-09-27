Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year
Процессор Intel Core i7-13700F откроет возможности для сборки мощной рабочей станции или игровой системы благодаря 16-ядерной конфигурации и тактовой частоте 2.1 ГГц. Модель легко справится с многозадачным режимом работы за счет способности одновременно обрабатывать до 24 потоков информации, обеспеченной 8 производительными ядрами. Для доступа чипсета к наиболее часто запрашиваемым данным имеется кэш второго и третьего уровня с объемом 24 МБ и 30 МБ соответственно. Процессор Intel Core i7-13700F на базе архитектуры Intel Raptor Lake-S поддерживает автоматический разгон тактовой частоты до 5.2 ГГц и установку оперативной памяти DDR4/DDR5 объемом до 192 ГБ. 10-нанометровый техпроцесс Intel 7 свидетельствует о высокой производительности и энергоэффективности чипсета. Базовое тепловыделение устройства не превышает 65 Вт, при этом максимальная температура может достигать 100 °C.
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
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Теги товара: Intel i7, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 16 ядерные
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year