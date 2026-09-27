Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741386
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L1
3456
Объем кэша L2
38
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35
Описание товара Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year
Благодаря 24-ядерному процессору Intel Core Ultra 9 285 OEM вы сможете собрать мощный рабочий или игровой компьютер, ведь этот чипсет обеспечивает стабильное функционирование в режиме многозадачности благодаря одновременной обработке до 24 потоков информации. Сокет LGA 1851 гарантирует совместимость устройства с различными моделями материнских плат. Функционирующий с тактовой частотой 2.5 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM поддерживает Turbo Boost для разгона до 5.6 ГГц при повышенных нагрузках на систему.
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель
285
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
24
Объем кэша L1
3456
Объем кэша L2
38
Развернуть
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.6
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Благодаря 24-ядерному процессору Intel Core Ultra 9 285 OEM вы сможете собрать мощный рабочий или игровой компьютер, ведь этот чипсет обеспечивает стабильное функционирование в режиме многозадачности благодаря одновременной обработке до 24 потоков информации. Сокет LGA 1851 гарантирует совместимость устройства с различными моделями материнских плат. Функционирующий с тактовой частотой 2.5 ГГц процессор Intel Core Ultra 9 285 OEM поддерживает Turbo Boost для разгона до 5.6 ГГц при повышенных нагрузках на систему.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 9 285 (2.5GHz-5.6GHz/36MB/24 cores) LGA1851 OEM, GPU Intel Graphics (300MHz-2000MHz), TDP 65W-182W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806418, 1 year