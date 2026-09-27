Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741385
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Объем кэша L1
1312
Объем кэша L2
21.5
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
35
Описание товара Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year
Core Ultra 5 225F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA 1851, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированную графику.
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Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
225F
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
10
Количество потоков
10
Объем кэша L1
1312
Объем кэша L2
21.5
Развернуть
Объем кэша L3
20
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
4.9
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Страна производитель
Китай
Core Ultra 5 225F - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA 1851, который имеет 10 ядер и 10 потоков. Его базовая частота – 3300 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4900 МГц. Данный чип не имеет интегрированную графику.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 10 ядерные
Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Процессор CPU Core Ultra 5 225F (3.3GHz-4.9GHz/20MB/10 cores) LGA1851 OEM, TDP 65W-121W, max 192Gb DDR5-6400, AT8076806416, 1 year