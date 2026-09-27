Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year
Процессор Intel Core i9-13900KS OEM ориентирован на оснащение игровых компьютеров высокого класса и мощных профессиональных рабочих станций. Модель 13-го поколения базируется на архитектуре Intel Raptor Lake и произведена с использованием техпроцесса Intel 7. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Процессор Intel Core i9-13900KS OEM имеет свободный множитель и отличается значительной максимальной частотой в турборежиме – 6 ГГц. Из 24 ядер 8 являются производительными, а 16 – энергоэффективными. Базовая частота устройства равна 3.2 ГГц. Процессор поддерживает до 32 потоков. Потенциал модели реализуют 32-мегабайтный кэш L2 и 36-мегабайтный кэш L3. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ равен 192 ГБ. Возможно использование модулей ECC. Встроенный контроллер PCI-E 5.0 имеет 20 линий. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 770 работает на частотах до 1650 МГц. Процессор поставляется без кулера. Выбор системы охлаждения зависит от тепловыделения. TDP устройства составляет 253 Вт. Максимальная температура CPU – 100 °C.
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Теги товара: Intel i9, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, С встроенной графикой, С разблокированным множителем
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year