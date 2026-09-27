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Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year купить с доставкой в Москве
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Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year

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Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото 1
Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото 2
Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900KS
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
  • Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото 2
  • Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741384
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900KS
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L1
2176
Объем кэша L2
32
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year

Процессор Intel Core i9-13900KS OEM ориентирован на оснащение игровых компьютеров высокого класса и мощных профессиональных рабочих станций. Модель 13-го поколения базируется на архитектуре Intel Raptor Lake и произведена с использованием техпроцесса Intel 7. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Процессор Intel Core i9-13900KS OEM имеет свободный множитель и отличается значительной максимальной частотой в турборежиме – 6 ГГц. Из 24 ядер 8 являются производительными, а 16 – энергоэффективными. Базовая частота устройства равна 3.2 ГГц. Процессор поддерживает до 32 потоков. Потенциал модели реализуют 32-мегабайтный кэш L2 и 36-мегабайтный кэш L3. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ равен 192 ГБ. Возможно использование модулей ECC. Встроенный контроллер PCI-E 5.0 имеет 20 линий. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 770 работает на частотах до 1650 МГц. Процессор поставляется без кулера. Выбор системы охлаждения зависит от тепловыделения. TDP устройства составляет 253 Вт. Максимальная температура CPU – 100 °C.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i9
Модель
13900KS
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
24
Количество потоков
32
Объем кэша L1
2176
Объем кэша L2
32
Развернуть
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.2
Частота процессора в режиме Turbo
6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i9-13900KS OEM ориентирован на оснащение игровых компьютеров высокого класса и мощных профессиональных рабочих станций. Модель 13-го поколения базируется на архитектуре Intel Raptor Lake и произведена с использованием техпроцесса Intel 7. CPU устанавливается в сокет LGA 1700. Процессор Intel Core i9-13900KS OEM имеет свободный множитель и отличается значительной максимальной частотой в турборежиме – 6 ГГц. Из 24 ядер 8 являются производительными, а 16 – энергоэффективными. Базовая частота устройства равна 3.2 ГГц. Процессор поддерживает до 32 потоков. Потенциал модели реализуют 32-мегабайтный кэш L2 и 36-мегабайтный кэш L3. Процессор совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ равен 192 ГБ. Возможно использование модулей ECC. Встроенный контроллер PCI-E 5.0 имеет 20 линий. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 770 работает на частотах до 1650 МГц. Процессор поставляется без кулера. Выбор системы охлаждения зависит от тепловыделения. TDP устройства составляет 253 Вт. Максимальная температура CPU – 100 °C.
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Отзывы


Процессор CPU Intel Core i9-13900KS (3.2GHz/36MB/24 cores) LGA1700 OEM, TDP 150W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820503, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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