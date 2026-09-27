Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year
14-ядерный процессор Intel Core i5-14500 OEM рассчитан на оснащение мощных универсальных и игровых компьютеров. Модель 14-го поколения на базе архитектуры Intel Raptor Lake поддерживает 20 потоков. Базовая частота CPU составляет 2.6 ГГц, а максимальная частота в турборежиме – 5 ГГц. Скорость выполнения любых вычислительных операций увеличивают 11.5-мегабайтный кэш L2 и 24-мегабайтный кэш L3. 8 ядер являются энергоэффективными: они снижают энергопотребление и тепловыделение устройства при работе с задачами, которые не требуют повышенного быстродействия. Процессор Intel Core i5-14500 OEM совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ составляет 192 ГБ. Аппаратная поддержка технологии виртуализации расширяет функциональные возможности ПК при работе с виртуальными машинами. Особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 770. Установка видеокарты возможна, но не является обязательной. Производительность встроенного GPU сопоставима с быстродействием игрового видеоадаптера среднего уровня.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1700, 14 ядерные, С встроенной графикой
Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year