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Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year купить с доставкой в Москве
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Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year

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Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year - фото 1
Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14500
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
  • Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year - фото 1
  • Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741381
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14500
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L1
1248
Объем кэша L2
11.5
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
2.6
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year

14-ядерный процессор Intel Core i5-14500 OEM рассчитан на оснащение мощных универсальных и игровых компьютеров. Модель 14-го поколения на базе архитектуры Intel Raptor Lake поддерживает 20 потоков. Базовая частота CPU составляет 2.6 ГГц, а максимальная частота в турборежиме – 5 ГГц. Скорость выполнения любых вычислительных операций увеличивают 11.5-мегабайтный кэш L2 и 24-мегабайтный кэш L3. 8 ядер являются энергоэффективными: они снижают энергопотребление и тепловыделение устройства при работе с задачами, которые не требуют повышенного быстродействия. Процессор Intel Core i5-14500 OEM совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ составляет 192 ГБ. Аппаратная поддержка технологии виртуализации расширяет функциональные возможности ПК при работе с виртуальными машинами. Особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 770. Установка видеокарты возможна, но не является обязательной. Производительность встроенного GPU сопоставима с быстродействием игрового видеоадаптера среднего уровня.

Отзывы о товаре Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Модель
14500
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
10
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
14
Количество потоков
20
Объем кэша L1
1248
Объем кэша L2
11.5
Развернуть
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
2.6
Частота процессора в режиме Turbo
5
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 770
Страна производитель
Китай
Описание
14-ядерный процессор Intel Core i5-14500 OEM рассчитан на оснащение мощных универсальных и игровых компьютеров. Модель 14-го поколения на базе архитектуры Intel Raptor Lake поддерживает 20 потоков. Базовая частота CPU составляет 2.6 ГГц, а максимальная частота в турборежиме – 5 ГГц. Скорость выполнения любых вычислительных операций увеличивают 11.5-мегабайтный кэш L2 и 24-мегабайтный кэш L3. 8 ядер являются энергоэффективными: они снижают энергопотребление и тепловыделение устройства при работе с задачами, которые не требуют повышенного быстродействия. Процессор Intel Core i5-14500 OEM совместим с оперативной памятью DDR4 и DDR5. Максимально допустимый объем ОЗУ составляет 192 ГБ. Аппаратная поддержка технологии виртуализации расширяет функциональные возможности ПК при работе с виртуальными машинами. Особенностью процессора является наличие интегрированного графического ядра Intel UHD Graphics 770. Установка видеокарты возможна, но не является обязательной. Производительность встроенного GPU сопоставима с быстродействием игрового видеоадаптера среднего уровня.
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Отзывы


Процессор CPU Intel Core i5-14500 (2.6GHz/24MB/14 cores) LGA1700 OEM, Intel UHD Graphics 770, TDP 65W, max 192Gb DDR5-4800, DDR4-3200, CM8071505093104SRN3T, 1 year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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