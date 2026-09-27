Оперативная память Kingston 32GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast RGB EXPO
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston 32GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast RGB EXPO
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти разработан для современных энтузиастов и геймеров, собирающих производительную платформу на базе процессоров AMD последнего поколения. Он идеально подходит для сборки игрового ПК, где высокая частота памяти напрямую влияет на FPS в требовательных проектах, а также для рабочих задач, связанных с монтажом видео, 3D-рендерингом и активной многозадачностью с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями. Объём в 32 ГБ обеспечивает комфортный запас для всех перечисленных сценариев, а скорость в 6400 МТ/с выводит производительность на уровень выше базовых конфигураций, хотя для профессиональных рендер-ферм может потребоваться ещё больший объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к самому современному поколению оперативной памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Это означает, что он физически и электрически несовместим со старыми слотами и подходит только для материнских плат, имеющие разъёмы именно для DDR5. Форм-фактор DIMM подтверждает, что перед вами память для настольных компьютеров, которую нельзя установить в ноутбук или компактные системы, где требуется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Заявленная эффективная частота 6400 МТ/с напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, повышая общую отзывчивость системы. В играх, особенно на платформе AMD, такой показатель может дать заметный прирост к минимальному FPS и сгладить подтормаживания, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и снизит время ожидания при рендере сложных сцен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL32, являются важным параметром латентности и указывают на задержки при доступе к данным. В связке с высокой частотой 6400 МТ/с эти тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и откликом. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, оптимизированный для платформ AMD, что позволяет достичь заявленных характеристик частоты и таймингов простой активацией одного пункта в BIOS/UEFI, без сложных ручных настроек напряжения и подтаймингов.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами AMD, использующими сокет AM5 и процессоры Ryzen серии 7000 и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5 и частоты не ниже 6400 МТ/с, так как более бюджетные модели могут иметь ограничения. Для стабильной работы на заявленных параметрах также рекомендуется установить последнюю версию микропрограммы BIOS материнской платы, где производитель часто улучшает совместимость с высокочастотной памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при высоких нагрузках, но и являются частью дизайна. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через программное обеспечение материнской платы, создавая единый стиль сборки. При выборе стоит учесть высоту планок с радиаторами, так как они могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, особенно при установке в ближайший к сокету слот.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это разъёмы A2 и B2, согласно инструкции к вашей модели.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поколением памяти DDR5 - она абсолютно несовместима с платами под DDR4. Даже при наличии физически похожих слотов установить её невозможно. Также не стоит ожидать работы на заявленной частоте 6400 МТ/с на очень бюджетных материнских платах, чья топология и качество питания могут не поддерживать такой разгон. Этот комплект станет отличным выбором для пользователей платформы AMD AM5, желающих получить высокую игровую и рабочую производительность без экстремального оверклокинга, но тем, кто в первую очередь нуждается в большом объёме для профессиональных задач, стоит рассмотреть комплекты на 64 ГБ и более.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти разработан для современных энтузиастов и геймеров, собирающих производительную платформу на базе процессоров AMD последнего поколения. Он идеально подходит для сборки игрового ПК, где высокая частота памяти напрямую влияет на FPS в требовательных проектах, а также для рабочих задач, связанных с монтажом видео, 3D-рендерингом и активной многозадачностью с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями. Объём в 32 ГБ обеспечивает комфортный запас для всех перечисленных сценариев, а скорость в 6400 МТ/с выводит производительность на уровень выше базовых конфигураций, хотя для профессиональных рендер-ферм может потребоваться ещё больший объём.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к самому современному поколению оперативной памяти DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Это означает, что он физически и электрически несовместим со старыми слотами и подходит только для материнских плат, имеющие разъёмы именно для DDR5. Форм-фактор DIMM подтверждает, что перед вами память для настольных компьютеров, которую нельзя установить в ноутбук или компактные системы, где требуется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Заявленная эффективная частота 6400 МТ/с напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, повышая общую отзывчивость системы. В играх, особенно на платформе AMD, такой показатель может дать заметный прирост к минимальному FPS и сгладить подтормаживания, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и снизит время ожидания при рендере сложных сцен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, обозначенные как CL32, являются важным параметром латентности и указывают на задержки при доступе к данным. В связке с высокой частотой 6400 МТ/с эти тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и откликом. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона EXPO, оптимизированный для платформ AMD, что позволяет достичь заявленных характеристик частоты и таймингов простой активацией одного пункта в BIOS/UEFI, без сложных ручных настроек напряжения и подтаймингов.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами AMD, использующими сокет AM5 и процессоры Ryzen серии 7000 и новее. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5 и частоты не ниже 6400 МТ/с, так как более бюджетные модели могут иметь ограничения. Для стабильной работы на заявленных параметрах также рекомендуется установить последнюю версию микропрограммы BIOS материнской платы, где производитель часто улучшает совместимость с высокочастотной памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно рассеивают тепло при высоких нагрузках, но и являются частью дизайна. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через программное обеспечение материнской платы, создавая единый стиль сборки. При выборе стоит учесть высоту планок с радиаторами, так как они могут конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, особенно при установке в ближайший к сокету слот.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно сказываясь на производительности в играх и приложениях. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это разъёмы A2 и B2, согласно инструкции к вашей модели.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поколением памяти DDR5 - она абсолютно несовместима с платами под DDR4. Даже при наличии физически похожих слотов установить её невозможно. Также не стоит ожидать работы на заявленной частоте 6400 МТ/с на очень бюджетных материнских платах, чья топология и качество питания могут не поддерживать такой разгон. Этот комплект станет отличным выбором для пользователей платформы AMD AM5, желающих получить высокую игровую и рабочую производительность без экстремального оверклокинга, но тем, кто в первую очередь нуждается в большом объёме для профессиональных задач, стоит рассмотреть комплекты на 64 ГБ и более.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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