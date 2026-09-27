Описание товара Оперативная память ADATA DDR4 DIMM 32GB 3200MHz 2*16GB 16-20-20 WHITE DUAL TRAY

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 идеально подойдет для пользователей, стремящихся собрать сбалансированный и производительный компьютер для игр, работы или серьезной многозадачности. Общий объем в 32 ГБ позволяет комфортно работать с профессиональными приложениями для видеомонтажа, 3D-моделирования или обработки больших данных, одновременно держа открытыми множество вкладок браузера и фоновых программ. Частота 3200 МГц обеспечивает заметный прирост производительности в современных играх и ресурсоемких задачах по сравнению со стандартными модулями, делая этот набор отличным выбором для апгрейда старого ПК или сборки новой мощной системы без переплаты за топовые частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR4, который обеспечивает повышенную пропускную способность и сниженное энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Планки имеют форм-фактор DIMM и предназначены исключительно для установки в настольные компьютеры и серверы. Это означает, что для их установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами под DDR4, и они физически не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используется меньший форм-фактор SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Этого объема более чем достаточно для любых современных игр, виртуальных машин, монтажа видео в разрешении 4K и работы с тяжелыми проектными средами. Рабочая частота 3200 МГц является оптимальной для современных платформ на базе процессоров AMD Ryzen и Intel Core, ощутимо повышая скорость отклика системы и минимальный FPS в играх за счет более быстрой передачи данных между памятью и процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют 16-20-20-38 при стандартном напряжении 1.35 В. Такая комбинация частоты и задержек (CL16) предлагает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц в комплекте поддерживается профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет активировать разогнанные настройки одним кликом в BIOS/UEFI материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручной настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Память совместима с большинством современных платформ, поддерживающих DDR4: это процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серий 3000, 4000, 5000 и 7000 для AM4 и AM5 слотов. Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц на более старых платформах может потребоваться активация профиля XMP, а также свежая версия BIOS материнской платы. Максимальная поддерживаемая частота также зависит от возможностей конкретной модели материнской платы и встроенного контроллера памяти процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены компактными белыми алюминиевыми радиаторами, которые не только придают им эстетичный вид, но и способствуют эффективному отведению тепла при длительной нагрузке на высоких частотах. Высота планок с радиаторами умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, обеспечивая совместимость с большинством корпусных сборок. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, которые ценят лаконичный дизайн и не планируют создавать RGB-иллюминацию внутри системного блока.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация предназначена для немедленной активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для корректной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект и установить его в оставшиеся слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR4, так как стандарты DDR4 и DDR3/DDR5 физически и электрически несовместимы. Учитывайте, что для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим процессор с достаточно производительным контроллером памяти и материнская плата среднего или высокого уровня. Если ваша цель - максимально тихая система или компактный корпус с низкопрофильным кулером, компактные радиаторы на этих планках будут преимуществом. Этот комплект стоит рекомендовать пользователям, ищущим надежный, быстрый и достаточный по объему набор ОЗУ для современной игровой или рабочей станции без излишков в виде подсветки.