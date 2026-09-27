Описание товара Оперативная память ADATA DDR4 DIMM 64GB 3200MHz 2*32GB 16-20-20 BLACK DUAL TRAY

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым требуется серьёзный запас объёма для работы с ресурсоёмкими задачами. Он идеально подойдёт для создания или апгрейда мощной рабочей станции для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами. Для игр и стандартной многозадачности суммарные 64 ГБ являются избыточными, а основное преимущество здесь - возможность хранить и обрабатывать в памяти огромные массивы данных без обращения к медленному диску.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модули стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen последних лет. Поколение DDR4 пришло на смену DDR3, предлагая более высокие частоты, сниженное рабочее напряжение и улучшенную энергоэффективность. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, обеспечивая суммарный объём в 64 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что особенно важно для процессоров с многоканальными контроллерами памяти, таких как AMD Ryzen. Такой объём позволяет, например, рендерить сложную сцену, держать открытым десяток вкладок браузера и работать в фоновом режиме с другими тяжёлыми приложениями без каких-либо подтормаживаний, связанных с нехваткой ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL16-20-20, где первое число - CAS Latency (CL) - является ключевым показателем задержки. При частоте 3200 МГц значение CL16 представляет собой хороший баланс между скоростью и стабильностью для такого большого объёма. Модули работают при стандартном для DDR4 напряжении, скорее всего, 1.35 В, и поддерживают профиль автоматического разгона XMP 2.0. Активация этого профиля в BIOS материнской платы позволит памяти сразу работать на заявленной частоте 3200 МГц без необходимости ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR4 совместимы с материнскими платами, имеющими соответствующие слоты, на платформах Intel (LGA 1200, LGA 1700) и AMD (AM4). Однако критически важно проверить, поддерживает ли конкретная материнская плата и процессор модули такого большого объёма (32 ГБ на канал) и частоту 3200 МГц в двухканальном режиме. Актуальная версия BIOS/UEFI часто необходима для стабильной работы с крупнообъёмными комплектами. Некоторые старые или бюджетные платформы могут не запуститься с таким объёмом на высоких частотах.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены чёрными алюминиевыми радиаторами, которые отводят тепло от микросхем памяти при интенсивной нагрузке, способствуя стабильности работы на заявленных частотах. Конструкция радиаторов, судя по названию "BLACK", скорее всего, относится к лаконичному, невысокому дизайну, что минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для строгих рабочих станций или сборок, где важнее надёжность и объём, чем визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ в двухканальной упаковке (DUAL TRAY). Это гарантирует их идеальную совместную работу. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, планки необходимо установить в слоты материнской платы одного цвета, обычно указанные в руководстве как A2 и B2. Докупать дополнительные модули к этому комплекту стоит с большой осторожностью, так как даже модули из другой партии той же модели могут вызвать нестабильность, а для достижения 128 ГБ потребуется материнская плата с четырьмя слотами и поддержкой такого объёма.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это целесообразность использования столь большого объёма. Для игр, офисной работы и даже большинства творческих задач хватит 32 ГБ. Комплект на 64 ГБ стоит выбирать, только если вы точно знаете, что ваше ПО потребляет больше 32 ГБ ОЗУ. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы на сайте производителя, чтобы удостовериться, что плата официально поддерживает модули по 32 ГБ и работу двух таких планок на частоте 3200 МГц. Этот комплект - оптимальный выбор для профессиональных рабочих станций, где объём памяти критичен, а частота 3200 МГц с таймингами CL16 является разумным и стабильным вариантом.