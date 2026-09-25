Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
1010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 830 руб.
В наличии
Код товара: 741329
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70 830 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
сплошная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
750
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.9х0.17
Вес, кг.
100
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение надёжности и продуманного пространства для вашего оборудования. Высота 450 мм и ширина 750 мм позволяют разместить всё необходимое, не занимая лишнего места. Впечатляющая полезная глубина 455 мм делает шкаф вместительным даже для крупных устройств. Сплошная дверь обеспечивает защиту от пыли и посторонних взглядов, а белый цвет гармонично впишется в современный интерьер офиса или серверной. Выдерживает максимальную нагрузку до 1010 кг — идеальное решение для серьёзных задач и ответственных систем.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
сплошная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
750
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение надёжности и продуманного пространства для вашего оборудования. Высота 450 мм и ширина 750 мм позволяют разместить всё необходимое, не занимая лишнего места. Впечатляющая полезная глубина 455 мм делает шкаф вместительным даже для крупных устройств. Сплошная дверь обеспечивает защиту от пыли и посторонних взглядов, а белый цвет гармонично впишется в современный интерьер офиса или серверной. Выдерживает максимальную нагрузку до 1010 кг — идеальное решение для серьёзных задач и ответственных систем.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - по цене 70830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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