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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
1010
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 830 руб. 
Начислим 1134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА
70 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
сплошная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
750
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.9х0.17
Вес, кг.
100

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение надёжности и продуманного пространства для вашего оборудования. Высота 450 мм и ширина 750 мм позволяют разместить всё необходимое, не занимая лишнего места. Впечатляющая полезная глубина 455 мм делает шкаф вместительным даже для крупных устройств. Сплошная дверь обеспечивает защиту от пыли и посторонних взглядов, а белый цвет гармонично впишется в современный интерьер офиса или серверной. Выдерживает максимальную нагрузку до 1010 кг — идеальное решение для серьёзных задач и ответственных систем.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
белый
Дверь
сплошная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
750
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение надёжности и продуманного пространства для вашего оборудования. Высота 450 мм и ширина 750 мм позволяют разместить всё необходимое, не занимая лишнего места. Впечатляющая полезная глубина 455 мм делает шкаф вместительным даже для крупных устройств. Сплошная дверь обеспечивает защиту от пыли и посторонних взглядов, а белый цвет гармонично впишется в современный интерьер офиса или серверной. Выдерживает максимальную нагрузку до 1010 кг — идеальное решение для серьёзных задач и ответственных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-44АА - по цене 70830 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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