Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм перфорация серый ШТК-М-42.6.6-3ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для максимальной надёжности и удобного размещения оборудования. Вместительный формат высотой 42U позволяет разместить обширный комплект техники, а внушительная максимальная нагрузка в 1010 кг уверенно выдержит даже самые тяжёлые серверы и компоненты. Напольная конструкция делает шкаф устойчивым, а глубина 620 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно пространства для монтажа и обслуживания. Полезная глубина 455 мм идеально подходит для компактного, но эффективного размещения аппаратуры. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое. Лаконичный серый цвет дополняет современный технический интерьер.
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