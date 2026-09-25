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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 800 руб. 
Начислим 1437 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005
89 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1260
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х1.04х0.5
Вес, кг.
153

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U — отличный выбор для организации серверного или сетевого оборудования в крупных офисах и дата-центрах. Его внушительная высота (2030 мм) и ширина 600 мм обеспечивают по-настоящему вместительное внутреннее пространство. Полезная глубина 1050 мм позволяет удобно разместить даже глубокие устройства, а общая глубина 1260 мм делает шкаф особенно подходящим для современных мощных систем. Перфорированная дверь способствует отличной вентиляции и поддерживает стабильную работу аппаратуры. Чёрный цвет придаёт строгий и современный вид. Такой шкаф отлично впишется в любое профессиональное пространство, обеспечит удобный доступ и надёжную защиту оборудования.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1260
Полезная глубина (мм)
1050
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U — отличный выбор для организации серверного или сетевого оборудования в крупных офисах и дата-центрах. Его внушительная высота (2030 мм) и ширина 600 мм обеспечивают по-настоящему вместительное внутреннее пространство. Полезная глубина 1050 мм позволяет удобно разместить даже глубокие устройства, а общая глубина 1260 мм делает шкаф особенно подходящим для современных мощных систем. Перфорированная дверь способствует отличной вентиляции и поддерживает стабильную работу аппаратуры. Чёрный цвет придаёт строгий и современный вид. Такой шкаф отлично впишется в любое профессиональное пространство, обеспечит удобный доступ и надёжную защиту оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-М-42.6.12-44АА-9005 - по цене 89800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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