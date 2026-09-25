Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 800 руб.
В наличии
Код товара: 741325
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89 800 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1260
Полезная глубина (мм)
1050
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х1.04х0.5
Вес, кг.
117
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА
Вместительный напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U легко справится даже с самыми насыщенными инфраструктурными задачами. Его полезная глубина 1050 мм при общем размере 1260 мм обеспечивает установку крупногабаритного оборудования, а ширина 600 мм делает размещение удобным даже в условиях ограниченного пространства. Прочная конструкция рассчитана на впечатляющую максимальную нагрузку до 1200 кг — идеален для серверных, дата-центров и профессиональных IT-площадок. Перфорированная дверь способствует хорошей вентиляции и стабильной работе техники. Стильный черный корпус подчеркнёт современный облик помещения. Белорусское качество исполнения гарантирует надёжность на долгие годы.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1260
Полезная глубина (мм)
1050
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Вместительный напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 42U легко справится даже с самыми насыщенными инфраструктурными задачами. Его полезная глубина 1050 мм при общем размере 1260 мм обеспечивает установку крупногабаритного оборудования, а ширина 600 мм делает размещение удобным даже в условиях ограниченного пространства. Прочная конструкция рассчитана на впечатляющую максимальную нагрузку до 1200 кг — идеален для серверных, дата-центров и профессиональных IT-площадок. Перфорированная дверь способствует хорошей вентиляции и стабильной работе техники. Стильный черный корпус подчеркнёт современный облик помещения. Белорусское качество исполнения гарантирует надёжность на долгие годы.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.6.12-44АА - по цене 89800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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