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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 060 руб. 
Начислим 1361 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА
85 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.03х1х0.6
Вес, кг.
120

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это надёжное решение для размещения и защиты оборудования в масштабных проектах. Вместительная высота 42U и широкие 600 мм позволяют удобно организовать даже сложные системы. Глубина 1000 мм и полезная глубина 855 мм обеспечивают достаточно места для установки крупногабаритных устройств и их комфортного обслуживания. Перфорированная дверь способствует отличной вентиляции — можно не опасаться перегрева техники. Прочная конструкция выдерживает серьёзную максимальную нагрузку до 550 кг, а лаконичный серый цвет впишется в любой офис или серверную. Такой шкаф подойдёт тем, кто ищет эффективную защиту и удобство эксплуатации для своих телекоммуникационных решений.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
550
Высота
42U
Высота (мм)
2030
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это надёжное решение для размещения и защиты оборудования в масштабных проектах. Вместительная высота 42U и широкие 600 мм позволяют удобно организовать даже сложные системы. Глубина 1000 мм и полезная глубина 855 мм обеспечивают достаточно места для установки крупногабаритных устройств и их комфортного обслуживания. Перфорированная дверь способствует отличной вентиляции — можно не опасаться перегрева техники. Прочная конструкция выдерживает серьёзную максимальную нагрузку до 550 кг, а лаконичный серый цвет впишется в любой офис или серверную. Такой шкаф подойдёт тем, кто ищет эффективную защиту и удобство эксплуатации для своих телекоммуникационных решений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-48АА - по цене 85060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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