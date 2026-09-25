Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741320
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1050
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х1х0.5
Вес, кг.
159
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО подходит для размещения большого объёма оборудования — его высота 2020 мм (42U) и ширина 600 мм делают его вместительным даже для самых сложных систем. Глубина 1050 мм и полезная глубина 855 мм позволяют легко разместить серверы и кабели с запасом места для удобства обслуживания. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 1200 кг, что особенно важно для крупных ИТ-проектов. Серый цвет придаёт шкафу строгий, универсальный вид. Перфорированная дверь обеспечивает отличную вентиляцию, поддерживая рабочую температуру техники даже при интенсивной эксплуатации.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1050
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО подходит для размещения большого объёма оборудования — его высота 2020 мм (42U) и ширина 600 мм делают его вместительным даже для самых сложных систем. Глубина 1050 мм и полезная глубина 855 мм позволяют легко разместить серверы и кабели с запасом места для удобства обслуживания. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 1200 кг, что особенно важно для крупных ИТ-проектов. Серый цвет придаёт шкафу строгий, универсальный вид. Перфорированная дверь обеспечивает отличную вентиляцию, поддерживая рабочую температуру техники даже при интенсивной эксплуатации.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-М-42.6.10-44АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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