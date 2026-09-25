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Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА

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Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
36U
  • Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 670 руб. 
Начислим 1083 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА
67 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
36U
Высота (мм)
1780
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.78х0.8х0.6
Вес, кг.
94.32

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для самых серьёзных задач. Вместительный — высота 1780 мм и 36U позволяют разместить внушительный объём оборудования. Продуманная глубина 800 мм и ширина 600 мм обеспечивают универсальность для монтажа техники разных размеров. Максимальная нагрузка 1200 кг говорит о том, что шкаф готов выдержать даже тяжелую серверную оснастку. Перфорированная дверь помогает поддерживать оптимальную вентиляцию — ваш сервер всегда останется в рабочем режиме. Серый цвет шкафа органично впишется в любой современный рабочий интерьер. Напольное размещение гарантирует устойчивость и простоту обслуживания.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
36U
Высота (мм)
1780
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для самых серьёзных задач. Вместительный — высота 1780 мм и 36U позволяют разместить внушительный объём оборудования. Продуманная глубина 800 мм и ширина 600 мм обеспечивают универсальность для монтажа техники разных размеров. Максимальная нагрузка 1200 кг говорит о том, что шкаф готов выдержать даже тяжелую серверную оснастку. Перфорированная дверь помогает поддерживать оптимальную вентиляцию — ваш сервер всегда останется в рабочем режиме. Серый цвет шкафа органично впишется в любой современный рабочий интерьер. Напольное размещение гарантирует устойчивость и простоту обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА - по цене 67670 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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