Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло черный ШТК-М-30.6.8-1ААА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — настоящий гигант среди напольных решений для оборудования. Его впечатляющая высота 30U и большая глубина 8000 мм делают шкаф отличным выбором для размещения крупногабаритной техники и сложных сетевых систем. Максимальная нагрузка 900 кг позволяет уверенно размещать тяжелое оборудование без риска для устойчивости. Ширина 6000 мм открывает простор для грамотной организации кабелей и устройств. Черный цвет придаёт солидности внешнему виду, а стильная стеклянная дверь позволяет быстро оценить содержимое шкафа, не открывая его. Такой шкаф идеально подойдёт для масштабных серверных и дата-центров, где важно надёжно и удобно разместить оборудование.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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