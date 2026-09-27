Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
30U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741312
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
30U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
75
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
655
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.41х0.72х0.34
Вес, кг.
69.7
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение прочности и функциональности для ваших технических задач. Благодаря напольному размещению и полезной глубине 655 мм он без труда вмещает множество устройств, выдерживая нагрузку до 1200 кг. 30U высота позволяет организовать оборудование компактно и удобно, а стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль содержимого. Серый цвет шкафа универсален и легко вписывается в различные интерьерные решения.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
30U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
75
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
655
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — воплощение прочности и функциональности для ваших технических задач. Благодаря напольному размещению и полезной глубине 655 мм он без труда вмещает множество устройств, выдерживая нагрузку до 1200 кг. 30U высота позволяет организовать оборудование компактно и удобно, а стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль содержимого. Серый цвет шкафа универсален и легко вписывается в различные интерьерные решения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 30U 800мм стекло серый ШТК-М-30.6.8-1ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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