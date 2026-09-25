Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Особенности
Угол открытия дверей 180°
Максимальная нагрузка
900
Высота
30U
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 510 руб. 
Начислим 825 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА
51 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Особенности
Угол открытия дверей 180°
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
30U
Высота (мм)
1515
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.75х0.33
Вес, кг.
64.5

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА

ЦМО ШТК-М-30.6.6-1ААА Шкаф телекоммуникационный напольный 30U (600 x 600) дверь стекло. Шкаф телекоммуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Особенности
Угол открытия дверей 180°
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
900
Высота
30U
Высота (мм)
1515
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Развернуть
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШТК-М-30.6.6-1ААА Шкаф телекоммуникационный напольный 30U (600 x 600) дверь стекло. Шкаф телекоммуникационный ШТК-М предназначен для размещения телекоммуникационного оборудования, организации центров хранения и обработки данных. Класс защиты – IP20. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Лёгок в сборке. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединённых комплектом швеллеров. На боковых элементах рамы выполнена дополнительная перфорация под закладные гайки. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической стенкой и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом или дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключающая заднюю стенку. В шкафах 18–36U дверь фиксируется усиленным точечным замком, в 42–48U – ригельным. Двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открытия 180 °. Усиленная конструкция допускает распределённую статическую нагрузку до 1200 кг. В крышу и основание шкафов глубиной 600 мм возможна установка до трёх вентиляторных модулей серии R-FAN, шкафов глубиной 800 мм – четырёх, а шкафов глубиной 1000 и 1200 мм – шести. Также в этих элементах имеется дополнительная перфорация и отверстия под кабельный ввод 212 ? 110 мм и/или 422 ? 55 мм с возможностью установки щёточных вводов серии КВ-Щ. Предусмотрена установка винтовых опор (ножек) позволяющих компенсировать неровности пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА - по цене 51510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...