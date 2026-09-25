Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 440 руб.
В наличии
Код товара: 741309
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
40 440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Цвет
серый
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Размеры в упаковке, м
1.16х0.75х0.43
Вес, кг.
68.5
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА
Высота 24 U Ширина 600 мм Система заземления Полезная глубина 455 мм Нагрузочная способность 600 кг
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 010 руб.9753 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 600мм стекло черный ШТК-М-36.6.6-1ААА-900...
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-М-18.6.8-1ААА
-
В наличииЦена 45 340 руб.11335 руб. в СплитШкаф напольный Cabeus 42U 1000мм перфорация серый SH-05C-42U60/1...
-
В наличииЦена 47 720 руб.11930 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-3АА...
-
В наличииЦена 48 080 руб.12020 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 600мм перфорация серый ШТК-М-30.6.6-3ААА
-
В наличииЦена 49 050 руб.12263 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 24U 800мм перфорация серый ШТК-М-24.6.8-44АА
-
В наличииЦена 50 540 руб.12635 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-Э-30.6.10-13АА
-
В наличииЦена 51 330 руб.12833 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9...
-
В наличииЦена 51 330 руб.12833 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА
-
В наличииЦена 51 510 руб.12878 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 600мм стекло серый ШТК-М-30.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 53 620 руб.13405 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-3ААА
-
В наличииЦена 55 020 руб.13755 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.8-44АА
Бренд
ЦМО
Цвет
серый
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Высота 24 U Ширина 600 мм Система заземления Полезная глубина 455 мм Нагрузочная способность 600 кг
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА - по цене 40440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм перфорация серый ШТК-М-24.6.6-3ААА