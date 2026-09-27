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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм стекло черный ШТК-М-24.6.6-1ААА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм стекло черный ШТК-М-24.6.6-1ААА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм стекло черный ШТК-М-24.6.6-1ААА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741308
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.15х0.73х0.6
Вес, кг.
54.63

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм стекло черный ШТК-М-24.6.6-1ААА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО с высотой 24U — просторное решение для размещения оборудования, требующего надёжной защиты и удобного доступа. Благодаря глубине 600 мм и ширине 600 мм внутри достаточно места даже для крупногабаритных устройств с полезной глубиной 455 мм. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 600 кг, позволяя разместить тяжёлое оборудование. Стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль за внутренним содержимым, а строгий чёрный цвет придаёт шкафу современный, универсальный вид — он гармонично впишется в любой IT-интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм стекло черный ШТК-М-24.6.6-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
455
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО с высотой 24U — просторное решение для размещения оборудования, требующего надёжной защиты и удобного доступа. Благодаря глубине 600 мм и ширине 600 мм внутри достаточно места даже для крупногабаритных устройств с полезной глубиной 455 мм. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 600 кг, позволяя разместить тяжёлое оборудование. Стеклянная дверь обеспечивает быстрый визуальный контроль за внутренним содержимым, а строгий чёрный цвет придаёт шкафу современный, универсальный вид — он гармонично впишется в любой IT-интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 24U 600мм стекло черный ШТК-М-24.6.6-1ААА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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